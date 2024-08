Homicídio a facadas em Uberlândia: vítima era conhecida por ajudar pessoas em situação de rua Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 17/08/2024 - 13h15 (Atualizado em 18/08/2024 - 01h49 ) ‌



Um homem de 37 anos foi morto a facadas na esquina da Rua Maria Dirce Ribeiro com a Avenida Belarmino Cotta Pacheco, no bairro Santa Mônica, durante a madrugada. A Polícia Militar foi acionada por volta das 3h45 após o dono de um estabelecimento relatar uma briga entre dois homens. Uma testemunha presenciou o momento em que a vítima foi atingida no pescoço por uma facada, não resistindo aos ferimentos. O Corpo de Bombeiros chegou rapidamente, mas apenas pôde constatar o óbito no local.

O suspeito do crime foi encontrado dormindo em um colchão a poucos metros do local do crime. Em depoimento, ele alegou que estava dormindo quando a vítima o ameaçou, e, em meio à luta, Eduardo acabou sendo golpeado. As facas usadas no crime foram localizadas debaixo do colchão, onde o suspeito as havia escondido.

