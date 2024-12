Homeopatia: uma abordagem natural que oferece soluções integrativas para a saúde Aclr|Do canal Programa Ver Mais Joinville no YouTube 04/12/2024 - 15h18 (Atualizado em 05/12/2024 - 01h17 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A homeopatia é uma prática milenar que ainda desperta muitas dúvidas entre pacientes e profissionais de saúde. Neste programa, recebemos Ana Paula do Valle Nogueira, farmacêutica especialista em homeopatia, para esclarecer as principais questões sobre a eficácia e os benefícios desse tipo de tratamento. Como ele se encaixa nos tratamentos médicos convencionais? Quais são as indicações e limitações da homeopatia? Acompanhe nossa conversa para entender melhor esse assunto tão importante.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.