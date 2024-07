Homens são flagrados furtando itens de parque de diversões | Balanço Geral Minas

Aclr |Do canal TV Paranaíba no YouTube

Na tarde de ontem, no bairro Morumbi em Uberlândia, um parque de diversões itinerante foi alvo de um audacioso furto. Homens, utilizando uma carroça, levaram diversos brinquedos e fiação da estrutura que estava montada no local.

A vítima, proprietária do parque, relatou que já estava há algum tempo em Uberlândia e se preparava para levar o parque para Monte Carmelo para uma exposição. Como nem todos os brinquedos caberiam na exposição, ela decidiu deixar a carreta com alguns itens no terreno do Morumbi e buscá-la posteriormente.

Um vizinho atento presenciou o crime e alertou a vítima. Ao chegar ao local, ela confirmou que os brinquedos e a fiação que faziam parte da carreta haviam sido levados.

