Homens que foram presos ao tentar soltar balão em SP alegam que a prática era um ‘passatempo’

Na manhã deste domingo (4), cinco homens foram presos em flagrante na zona leste de São Paulo ao tentar soltar um balão de 20 metros. A ação foi interrompida por agentes da Guarda Civil Metropolitana (GCM) Ambiental durante patrulhamento de rotina. No local, foram apreendidos fogos de artifício, maçarico, botijão de gás e outros itens utilizados na preparação do balão. Os suspeitos, que têm idades entre 29 e 37 anos, alegaram que a prática era um passatempo, mas agora enfrentam acusações sob o artigo 261 do Código Penal, que prevê penas de reclusão de 2 a 5 anos para quem expõe em perigo a segurança de aeronaves ou embarcações, além de outros crimes ambientais.

