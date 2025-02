Homens com roupas camufladas invadem banco, fazem funcionários reféns e fogem com R$ 500 mil Aclr|Do canal Balanço Geral no YouTube 25/02/2025 - 14h57 (Atualizado em 26/02/2025 - 12h04 ) twitter

Três homens com roupas camufladas invadiram uma agência bancária no Jardim Miriam, em Diadema (SP). Eles entraram por meio do telhado do estabelecimento. Quatro funcionários foram feitos de reféns e trancados em uma sala. Os criminosos conseguiram levar R$ 500 mil. Os policiais chegaram rapidamente no local do crime, mas não conseguiram pegar os bandidos.

