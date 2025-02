HOMENAGEM PRA AISHA 💔 Aclr|Do canal Canal Ana Hickmann no YouTube 29/01/2025 - 12h46 (Atualizado em 30/01/2025 - 01h02 ) twitter

Minha menina descansou 💔😢 A Aisha tinha 7 anos e chegou pra gente filhotinha. Sempre feliz, brincalhona, alegre e parceira dos outros cachorros. Era a melhor amiga do Cauã. Vimos ela crescer junto com o Alezinho e hoje a saudade aperta o coração. Depois de um longo tratamento contra lúpus, ela precisou descansar. Eu sou muito grata a todos os profissionais que cuidaram dela até o último dia de vida, sei que fizeram tudo que podiam. Agora ficam as lembranças dos momentos maravilhosos que vivemos juntas 🌹

