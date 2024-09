Homenagem aos 101 anos do Avaí: reportagem especial e jogos do fim de semana Aclr|Do canal Clube da Bola no YouTube 31/08/2024 - 14h50 (Atualizado em 01/09/2024 - 01h07 ) ‌



Nesta edição especial, homenageamos o Avaí pelos seus 101 anos de história e paixão no futebol. Preparamos uma reportagem que reflete a dedicação e o amor dos torcedores pelo Leão da Ilha. Além disso, o Brusque joga na segunda-feira, 02 de setembro, contra o Operário em Ponta Grossa. Também discutimos o desligamento do técnico João Burse do Figueirense, eliminado da segunda fase da Série C. Não perca a cobertura completa dos eventos e as comemorações pelo aniversário do Avaí.

