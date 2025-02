Homem tenta recuperar pen drive que jogou no lixo com valor bilionário em criptomoedas Aclr|Do canal Balanço Geral no YouTube 12/02/2025 - 16h09 (Atualizado em 14/02/2025 - 01h03 ) twitter

Onze anos atrás, James Howells perdeu um pen drive contendo a senha para acessar oito mil bitcoins após sua namorada, sem saber do valor, jogá-lo no lixo. Na época, as criptomoedas valiam cerca de R$ 5 milhões; hoje, elas valem R$ 4,5 bilhões. Durante todo esse tempo, James tenta autorização com a prefeitura para fazer uma escavação no lixão para achar o dispositivo. No entanto, as autoridades negam isso, por conta dos impactos ambientais e transtornos que a escavação causariam. Agora, um grupo de empresários está disposto a investir dinheiro nessa verdadeira caça ao tesouro. Eles pretendem comprar o lixão e permitir a busca pelo pen drive. Porém, a prefeitura da cidade quer fechar o aterro em 2026, já que ele atingiu a capacidade máxima. Com isso, James entrou com um processo, por considerar a decisão injusta e contraditória.

