Homem tem um minuto de atraso no check-in e não embarca em avião que caiu em Vinhedo (SP) Aclr|Do canal Fala Brasil no YouTube 10/08/2024 - 11h28 (Atualizado em 11/08/2024 - 01h25 ) ‌



Um passageiro relatou que ele e sua filha não conseguiram embarcar em um voo que caiu em Vinhedo (SP) nesta sexta (9), devido a um atraso de um minuto no check-in. Ambos tinham passagens compradas e estavam programados para passar o Dia dos Pais na casa de amigos. Após seu atraso, outras nove pessoas também chegaram depois do horário permitido para embarque. Ao chegar em casa, Oswaldo Costa assistiu à reportagem sobre um acidente envolvendo o mesmo voo que deveria ter pegado. Ele expressou preocupação com as vidas perdidas no desastre.

