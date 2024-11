Homem tem casa invadida e furtada pela segunda vez por ladrões, em Franca Aclr|Do canal Record Interior SP no YouTube 21/10/2024 - 15h40 (Atualizado em 22/10/2024 - 01h34 ) twitter

Imagine chegar em casa e se deparar com tudo destruído e revirado: essa foi a cena que um homem presenciou pela segunda vez, no final de semana, no Centro de Franca. Bandidos aproveitaram que não havia ninguém no imóvel para invadir o local e levar diversos objetos, além de destruir portas. As vítimas ainda não calcularam os prejuízos com o crime.

