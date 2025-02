Homem suspeito de ser um dos chefes do PCC é preso em São Paulo Aclr|Do canal Jornal da Record no YouTube 05/02/2025 - 18h27 (Atualizado em 07/02/2025 - 01h15 ) twitter

Jodevson Novais dos Santos, conhecido como 'Pica Pau', foi preso nesta quarta-feira (5) em sua residência na zona leste de São Paulo. Ele é suspeito de ser um dos chefes do PCC. A ação fez parte de uma operação conjunta entre as polícias da Bahia e de São Paulo contra suspeitos envolvidos em homicídios e tráfico de drogas. Procurado por crimes no interior da Bahia, ele resistiu à prisão, utilizando a mulher e o filho como escudos. O criminoso estava escondido há quatro anos.

