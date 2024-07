Homem suspeito de ‘sequestros PIX’ e assaltos na Zona Sul é preso pela Polícia, em Ribeirão Preto Aclr|Do canal Record Interior SP no YouTube 17/07/2024 - 09h30 (Atualizado em 18/07/2024 - 01h28 ) ‌



A Polícia Civil prendeu nesta terça (16) o homem suspeito de sequestrar e assaltar vítimas na Zona Sul de Ribeirão Preto. Ele seria responsável por pelo menos quatro crimes do tipo ‘sequestro pix’, quando as vítimas são obrigadas a fazer transferências bancárias para os criminosos. O último aconteceu na noite desta segunda (15), no bairro Guaporé; o suspeito teria roubado um carro e R$ 30 mil de um corretor de imóveis.

*Reportagem exibida em 16/07/2024.

