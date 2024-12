Homem suspeito de matar pai de policial militar é preso em MG Aclr|Do canal RecordTV Minas no YouTube 05/12/2024 - 14h35 (Atualizado em 06/12/2024 - 01h32 ) twitter

O homem suspeito de matar o pai de um policial militar foi preso na região de Juiz de Fora, na Zona da Mata, em Minas Gerais. O crime aconteceu em Ribeirão das Neves, na Grande BH. A vítima, Sidnei Alves Nestor, de 64 anos, estava com o sobrinho em casa, quando foi surpreendido por um homem armado em uma moto. O idoso morreu no local e o sobrinho levou um tiro, mas está bem. Veja a matéria completa no vídeo acima.

