Homem suspeito de matar frentista em posto de gasolina é preso em Curitiba (PR) Aclr|Do canal Fala Brasil no YouTube 06/08/2024 - 11h07 (Atualizado em 07/08/2024 - 01h17 ) ‌



Um homem foi preso em Curitiba sob suspeita de ter matado um frentista a tiros. O indivíduo estava foragido desde 28 de julho, data do crime. De acordo com a Polícia Civil, houve uma discussão entre o suspeito e o frentista relacionada a um galão de combustível. Após essa discussão, o homem retornou armado e disparou contra a vítima que morreu no local. O suspeito também efetuou disparos em direção a outras pessoas presentes no posto de gasolina, mas ninguém mais ficou ferido.

