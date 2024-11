Homem suspeito de envenenar e matar duas crianças é preso no Rio de Janeiro Aclr|Do canal Record News no YouTube 13/11/2024 - 13h08 (Atualizado em 14/11/2024 - 01h09 ) twitter

Foi preso o padrasto de uma das crianças que morreram intoxicadas com veneno de rato, no Rio de Janeiro. Rafael da Rocha Furtado era ex-padrasto de um dos meninos. As investigações apontam que Benjamin Rodrigues Ribeiro, de 7 anos, e um amigo, Ythallo Raphael, de 6, tomaram açaí com veneno de rato dado pelo padrasto de Benjamin.

