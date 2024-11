Homem suspeito de abuso em ônibus pode ter deixado Santa Catarina Aclr|Do canal Tribuna do Povo Joinville no YouTube 13/11/2024 - 15h22 (Atualizado em 14/11/2024 - 01h47 ) twitter

Um suspeito de cometer abusos dentro de um ônibus em Santa Catarina está sendo procurado pela polícia, pois acredita-se que ele tenha fugido do estado. O homem pode ter feito mais de quatro vítimas, de acordo com as investigações preliminares. A polícia trabalha intensamente para localizar o suspeito e assegurar justiça para as vítimas, com relatos indicando que ele pode estar em outra região. O caso gerou grande mobilização e alerta para a segurança em transportes públicos. Acompanhe as atualizações sobre essa investigação que busca evitar novos incidentes.

