Homem simula o próprio sequestro para extorquir família e é preso Aclr|Do canal Fala Brasil no YouTube 23/07/2024 - 11h27 (Atualizado em 24/07/2024 - 01h20 ) ‌



Um homem de 41 anos, Júlio César Cardoso, saiu de São Paulo para prestar serviço no Rio de Janeiro. Mas, ele não conseguiu realizar o serviço e alegou ter sido sequestrado. O homem pediu dinheiro à família sob ameaça. A polícia descobriu que tudo não passava de uma simulação do homem para conseguir dinheiro e gastar com drogas na comunidade onde estava. Os familiares chegaram a pagar cerca de R$ 3.000 antes da farsa ser revelada. Júlio César foi preso em flagrante pelo crime de extorsão.

