Homem sequestra a ex-namorada atira na própria cabeça e morre Aclr|Do canal Record Interior RJ no YouTube 16/08/2024 - 10h03 (Atualizado em 17/08/2024 - 01h36 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Um homem, identificado como Felipe Mendonça Viana, 41 anos, chegou em um salão de beleza onde a ex-namorada, Natália Lemos, estava e disparou na porta do estabelecimento e pegou o celular da manicure como uma forma de evitar que ela ligue ou ele fosse filmado. A mulher, com medo, tentou conversar, mas acabou sequestrada. Nossa equipe conversou com familiares de Natália e Felipe. Veja!

#balancogeralinteriorrj #anapaulafarias #recordtvinteriorrj

#credibilidade #informacao #telejornalismo #noticia #entrevista #sequestro #cantora #camposdosgoytacazes #salaodebeleza #atafona #policiacivil #iml

https://www.instagram.com/recordtvinteriorrj

‌



https://www.facebook.com/recordtvinteriorrj

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.