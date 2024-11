Homem se senta em rede, pilar se parte e teto cai sobre 20 pessoas #balançogeral #shorts Aclr|Do canal Record Interior SP no YouTube 22/10/2024 - 12h00 (Atualizado em 23/10/2024 - 02h15 ) twitter

Familiares e amigos estavam reunidos para para passar o fim de semana na casa de praia de um conhecido. Repare no homem na parte de cima do vídeo, ele senta na rede e nesse momento, o pilar que sustenta o teto da casa, se parte ao meio e a estrutura cai sobre as pessoas. As vítimas foram levadas ao hospital e por sorte, tiveram apenas ferimentos leves. Isso aconteceu na cidade de Tibau, no Rio Grande do Norte.

