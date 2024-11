Homem se esconde embaixo de mesa para tentar enganar juiz durante audiência virtual Aclr|Do canal Fala Brasil no YouTube 25/10/2024 - 13h02 (Atualizado em 26/10/2024 - 02h26 ) twitter

Um homem se escondeu embaixo de uma mesa durante uma audiência virtual para tentar enganar um juiz. magistrado desconfiou que o advogado e seu cliente estavam na mesma sala e pediu para ver o local. Ele questionou por que Ricardo estava tentando se esconder. Após isso, Ricardo apareceu correndo atrás do advogado para ir a outro ambiente. O juiz decidiu suspender a audiência.

De acordo com a lei, o cliente não deve estar no mesmo ambiente do advogado durante depoimentos da outra parte envolvida. O incidente ocorreu numa vara do trabalho em Curitiba. Em nota, o Tribunal Regional do Trabalho informou que o juiz irá solicitar à Ordem dos Advogados do Brasil que apure a conduta do advogado presente na situação.

O advogado afirmou que seu cliente apenas se abaixou para pegar um objeto que havia caído no chão e negou qualquer tentativa de burlar as regras da audiência. Segundo ele, não houve orientação sobre como deveriam ser ouvidos separadamente.

