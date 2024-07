Homem recém-casado que morreu após ser atropelado pode ter sido empurrado por motoboy Aclr|Do canal Fala Brasil no YouTube 16/07/2024 - 11h04 (Atualizado em 17/07/2024 - 01h21 ) ‌



Um homem foi atropelado e morto poucas horas após se casar. A polícia investiga a possibilidade de um motoboy ter empurrado Fábio Toshiro, de 41 anos, contra o carro do suspeito. Testemunhas relatam que o motorista fugiu sem prestar socorro, sendo identificado como Vitor Vieira Belarmino. O influenciador é considerado foragido. As autoridades averiguam a velocidade em que o veículo trafegava no momento do acidente, além de suspeitas de embriaguez ao volante, evidenciadas por manchas de vinho encontradas no carro. Um detalhe intrigante é a presença de um motociclista que parece empurrar a vítima momentos antes do atropelamento fatal.

