Homem recebe carga elétrica e morre em cima de trio elétrico

Um homem de 58 anos, responsável por levantar a fiação na rua para que o caminhão do trio elétrico pudesse passar, morreu após receber uma forte descarga elétrica. No boletim de ocorrência ao qual a Record teve acesso, consta que o caminhão tinha altura incompatível com a fiação. A morte do homem será investigada pela Polícia Civil.

