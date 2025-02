Homem reage a assalto e agride ladrão de aliança na Grande SP; veja vídeo Aclr|Do canal Fala Brasil no YouTube 06/02/2025 - 12h50 (Atualizado em 07/02/2025 - 01h12 ) twitter

A polícia prendeu Alexandre Nicolas, de 20 anos, suspeito de roubar alianças em São Paulo e na região metropolitana. Durante um assalto, uma das vítimas reagiu e iniciou uma luta, fazendo com que o criminoso fugisse e deixasse os objetos roubados para trás. A moto usada nos crimes estava registrada no nome da mãe do suspeito, que tentou despistar as autoridades registrando um boletim falso sobre o furto do veículo.

