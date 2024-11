Homem quebra porta de vidro do banco e se entrega à polícia em Uberlândia | Fala Povo Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 07/11/2024 - 09h38 (Atualizado em 08/11/2024 - 01h45 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Nesta quarta-feira (6), um caso surpreendente aconteceu no centro de Uberlândia, na Praça Tubal Vilela, em frente à agência da Caixa Econômica Federal. Um homem, de aproximadamente 44 anos, entrou na agência bancária e, sem qualquer justificativa aparente, quebrou a porta de vidro com uma pedra.

O mais incomum, no entanto, foi a atitude do suspeito após o ato: ele deitou no chão, colocou as mãos para cima e aguardou a chegada da Polícia Militar (PM).

Segundo informações apuradas pela nossa equipe de reportagem, o homem não apresentava sinais de embriaguez ou uso de drogas, e também não tinha antecedentes criminais ou mandados de prisão em aberto.

A situação chamou a atenção de testemunhas e gerou surpresa até mesmo entre os policiais militares que atenderam à ocorrência.

‌



- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Veja Mais AQUI:

‌



👉 https://www.youtube.com/watch?v=Aa7AAo3V3wY

👉 https://www.youtube.com/watch?v=Khot5l7WdsQ

‌



👉 https://www.youtube.com/watch?v=CI3kDiv6XKc

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

✅ Gostou desse vídeo?

✍️ Deixe seu comentário

📢 Compartilhe com os amigos

Inscreva-se no canal oficial da TV Paranaíba: https://www.youtube.com/tvparanaiba

Acesse o portal de notícias Paranaíba Mais - Conectado na sua região:

https://paranaibamais.com.br/

NOS SIGA NAS REDES SOCIAIS:

Facebook: https://www.facebook.com/tvparanaiba

Instagram: https://www.instagram.com/tvparanaiba/

Twitter: https://x.com/TV_Paranaiba

Site oficial: https://tvparanaiba.com.br/

A TV Paranaíba é uma emissora do Grupo Paranaíba de Conteúdo e Comunicação de Uberlândia. Conheça outras empresas do Grupo:

Paranaíba FM: https://paranaibafm.com.br

Educadora 90.9: https://educadora909.com.br

Paranaíba Mais: https://paranaibamais.com.br/

#tvparanaiba #grupoparanaiba #uberlandia

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.