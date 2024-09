Homem que usou arma para ameaçar namorada e o filho dela pediu desculpas via Pix Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 04/09/2024 - 12h16 (Atualizado em 05/09/2024 - 01h54 ) ‌



Está foragido o homem de 32 anos que tentou atirar na companheira durante uma briga no bairro Shopping Park. Após o incidente, o rapaz enviou várias mensagens via Pix para a vítima, pedindo que ela conversasse com ele. O mais chocante é que toda a confusão foi presenciada por uma criança de 4 anos.

A Polícia Militar foi chamada para a ocorrência na Rua João Martins de Freitas, onde a mulher de 42 anos relatou que o homem, com quem mantinha um relacionamento, havia passado o final de semana em sua casa. Durante uma discussão, ela quebrou o celular dele, o que levou o homem a tentar danificar o computador e o celular dela, além de agredir o carro da vítima. Nervoso, ele também tentou pegar um ferro de passar roupa para quebrar a estrutura da casa, mas não conseguiu. No momento em que ele saiu para o portão da residência, ele puxou uma arma da cintura e apontou para a mulher e a criança, que se esconderam atrás do muro para se proteger.

Após a confusão, o homem fugiu e deixou a arma no lava-jato do cunhado. Enquanto a vítima era assistida pela polícia, o suspeito continuava enviando mensagens via Pix, tentando justificar suas ações e pressionando a vítima a conversar com ele. Apesar de não ter sofrido violência física, a mulher se sentiu ameaçada pela atitude do homem e pela presença da arma.

