Homem que teve estaca fincada na cabeça tem alta de hospital 25/07/2024 - 11h22 (Atualizado em 26/07/2024 - 01h10 )



O carpinteiro que teve uma estaca de madeira fincada na cabeça no Rio de Janeiro teve uma recuperação boa e recebeu alta do hospital onde estava internado em Duque de Caxias. Vitor Soares do Nascimento sofreu um acidente de trabalho no dia 10 de julho. Ele cortava um pedaço de madeira, quando a estaca bateu na testa dele.

