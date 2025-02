Homem que teve energia cortada em Goiás é preso após ameaçar colocar fogo em agência Aclr|Do canal Balanço Geral no YouTube 12/02/2025 - 13h19 (Atualizado em 14/02/2025 - 01h00 ) twitter

Um agricultor invadiu uma agência da concessionária de energia em Senador Canedo (GO) e ameaçou colocar fogo no local como protesto por ter a energia cortada em sua propriedade. Depois de negociação com a polícia, o homem aceitou se entregar, mas exigiu dar entrevista para falar sobre o caso.

