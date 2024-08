Homem que teria arrastado bandido diz que mentiu para 'ganhar engajamento' Aclr|Do canal Record News no YouTube 30/07/2024 - 20h00 (Atualizado em 31/07/2024 - 01h05 ) ‌



O influenciador Rafael Queiroz, que foi apresentado como o reponsável por arrastar um homem na porta de um carro na semana passada, reconheceu ter mentido sobre o caso. No dia em que um homem ficou pendurado na porta de um carro durante uma suposta tentativa de roubo no Rio de Janeiro, o influenciador afirmou que era o motorista do veículo e que a filha de 3 anos estava no banco de trás. Em depoimento nesta terça-feira (30), ele mudou a versão e revelou que nada disso era verdade. Rafael diz ter inventado a história para viralizar nas redes sociais.

