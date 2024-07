Homem que tentou vender a filha de 2 anos permanece preso | Cidade Alerta Minas Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 18/07/2024 - 13h47 (Atualizado em 19/07/2024 - 01h44 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Um caso chocante em Uberlândia, Minas Gerais, gerou grande comoção e revolta na comunidade. Um homem de 25 anos foi preso após ser denunciado por tentar vender a própria filha de 2 anos para clientes de um bar no Bairro Martins. Segundo testemunhas, o suspeito teria oferecido a menina em troca de dinheiro, insinuando inclusive a possibilidade de exploração sexual.

A família do investigado nega as acusações e se diz incrédula com a versão dos fatos. Enquanto a decisão da Justiça sobre o caso ainda é aguardada, a criança está sob a proteção da avó materna.

A Polícia Civil de Minas Gerais, por meio da Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher em Uberlândia, concluiu o inquérito e indiciou o homem pelos crimes de:

Abandono de incapaz, qualificado por ter causado lesão corporal grave: Por ter colocado em risco a vida da filha ao expô-la a uma situação de vulnerabilidade extrema.

Publicidade

Submeter a criança sob sua guarda à vexame ou constrangimento: Por ter humilhado e exposto a menina a uma situação vexatória e constrangedora.

Prometer a entrega da filha, mediante pagamento ou recompensa: Por ter tentado vender a criança como se fosse um objeto.

Publicidade

Prostituição ou exploração sexual: Por ter insinuado a possibilidade de exploração sexual da filha.

O suspeito também foi indiciado pelo crime de resistência, por ter se recusado a obedecer às ordens da polícia durante a prisão. O processo agora segue na Justiça, que deverá determinar a culpabilidade do acusado e definir a pena cabível.

Publicidade

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Veja Mais AQUI:

👉 https://www.youtube.com/watch?v=o_DHNi9E5A8

👉 https://www.youtube.com/watch?v=XfioCiqtpsM

👉 https://www.youtube.com/watch?v=Rn7ymPKpbxA

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

✅ Gostou desse vídeo?

✍️ Deixe seu comentário

📢 Compartilhe com os amigos

Inscreva-se no canal oficial da TV Paranaíba: https://www.youtube.com/tvparanaiba

Acesse o portal de notícias Paranaíba Mais - Conectado na sua região:

https://paranaibamais.com.br/

NOS SIGA NAS REDES SOCIAIS:

Facebook: https://www.facebook.com/tvparanaiba

Instagram: https://www.instagram.com/tvparanaiba/

Twitter: https://x.com/TV_Paranaiba

Site oficial: https://tvparanaiba.com.br/

A TV Paranaíba é uma emissora do Grupo Paranaíba de Conteúdo e Comunicação de Uberlândia. Conheça outras empresas do Grupo:

Paranaíba FM: https://paranaibafm.com.br

Educadora 90.9: https://educadora909.com.br

#tvparanaiba #grupoparanaiba #Uberlândia #pai #criança

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.