Homem que pedia esmolas é assassinado a tiros após discussão em Uberlândia | Cidade Alerta Minas Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 10/09/2024 - 07h50 (Atualizado em 11/09/2024 - 01h55 )



Um homem que pedia esmolas na porta de um supermercado em Uberlândia foi assassinado a tiros no fim de semana. O crime ocorreu na Rua do Advogado, no bairro Jardim das Palmeiras, após uma discussão entre a vítima e o suspeito, um ex-monitor de um centro de internação para menores. Segundo testemunhas, a briga começou em frente ao supermercado, com ambos trocando agressões físicas.

Após a discussão, o suspeito teria perseguido a vítima até uma rua próxima, onde foram ouvidos vários disparos. A vítima ainda tentou fugir, mas foi atingida e caiu no meio da rua. A Polícia Militar foi acionada e socorreu o homem até uma unidade de saúde, porém ele não resistiu aos ferimentos. O suspeito fugiu em um carro branco e, até o momento, não foi localizado.

‌



