Homem que morreu após confusão em boate de Blumenau é identificado Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 03/09/2024 - 08h34 (Atualizado em 04/09/2024 - 01h30 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

As autoridades de Blumenau identificaram o homem que faleceu após se envolver em uma confusão em uma boate na manhã desta segunda-feira. O caso, que foi exibido ontem no programa SC no Ar, gerou grande repercussão na cidade. De acordo com testemunhas, a briga teria começado dentro da casa noturna e, posteriormente, se espalhado para fora do estabelecimento. O repórter Moisés Stuker está ao vivo com as últimas atualizações sobre a identificação da vítima, detalhes do ocorrido e as medidas que estão sendo tomadas pelas autoridades para esclarecer as circunstâncias do incidente. Mais informações serão divulgadas ao longo do dia.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.