Homem que matou jovem rendido com espingarda é preso de cueca Aclr|Do canal CidadeAlertaRecord no YouTube 21/02/2025 - 12h52 (Atualizado em 25/02/2025 - 12h28 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Policiais civis prenderam, em um condomínio de luxo, um homem acusado de matar um jovem rendido com um tiro de espingarda em 2022. A vítima teria supostamente invadido a casa do irmão do atirador, que também participou do crime, mas continua foragido.

Nosso Whatsapp: https://cidadealerta.r7.com/whatsapp

Inscreva-se no canal Cidade Alerta: http://r7.com/0Fhv

Assista às íntegras no PlayPlus: https://www.playplus.com

‌



Facebook: https://www.facebook.com/CidadeAlertaRecord/

Instagram: https://www.instagram.com/cidadealerta/

‌



Twitter: https://twitter.com/cidadealerta

Site oficial: https://recordtv.r7.com/cidade-alerta

‌



#CidadeAlerta #ReinaldoGottino

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.