Homem que matou a esposa a tiros na frente de familiares é julgado em Franca
05/09/2024 - 15h45 (Atualizado em 06/09/2024 - 01h35 )



Acontece nesta quinta (5) o júri popular de Leandro Antônio da Silva, de 38 anos, acusado de matar a tiros a própria esposa, Laísa Cristina, de 35 anos, em 2022, no Jardim Brasilândia, em Franca. Laísa foi torturada por Leandro e morta a tiros na porta de casa e na frente de familiares, no Jardim Brasilândia, em Franca. O motivo dos crimes seria ciúmes de um vizinho. Se condenado, Leandro pode pegar até 40 anos de prisão, somando as penas máximas dos crimes.

