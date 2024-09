Homem que estuprou jovem em ponto de ônibus da capital já tinha histórico de crime sexual Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 03/09/2024 - 10h03 (Atualizado em 04/09/2024 - 01h31 ) ‌



Em Florianópolis, o homem preso por estuprar uma jovem em um ponto de ônibus já tinha um passado criminal envolvendo outro abuso sexual. O suspeito foi detido pela polícia após o ataque recente, mas sua ficha criminal inclui um caso anterior de agressão sexual a uma menina de 14 anos. A repórter Daniela Cecccon traz os detalhes deste caso grave, incluindo informações sobre o histórico do suspeito e a resposta das autoridades. O Tenente-Coronel André Rodrigo Serafin, comandante do 4º Batalhão de Polícia Militar de SC, também oferece esclarecimentos sobre as ações da polícia e as medidas de segurança adotadas para proteger a comunidade.

