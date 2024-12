Homem que espancou e matou atual da ex é denunciado por homicídio qualificado, em Ribeirão Preto Aclr|Do canal Record Interior SP no YouTube 04/12/2024 - 09h00 (Atualizado em 05/12/2024 - 01h24 ) twitter

O Ministério Público denunciou por homicídio triplamente qualificado o motoboy Daniel Valeriano de Brito, de 39 anos, flagrado por uma câmera de segurança espancando até a morte o entregador Francisco Machado Fortuna, de 43 anos, no final de outubro, em Ribeirão Preto. Francisco morreu após ficar 21 dias internado no hospital em estado gravíssimo, em decorrência das agressões, que aconteceram no bairro Avelino Alves Palma, na Zona Norte da cidade. Daniel Valeriano de Brito ainda não foi encontrado pela Polícia; ele foi denunciado por homicídio qualificado por uso de meio cruel, recurso que impossibilitou a defesa da vítima, e motivo torpe.

*Reportagem exibida em 03/12/2024.

