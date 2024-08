Homem que esfaqueou pai e filha é preso Aclr|Do canal Fala Brasil no YouTube 05/08/2024 - 10h28 (Atualizado em 06/08/2024 - 02h07 ) ‌



Ezequiel Alves Araújo de Almeida, de 39 anos, que atacou pai e filha com uma faca, foi preso nas primeiras horas desta segunda (5). A polícia ainda não divulgou detalhes da prisão do suspeito. Ele teria conseguido fugir de uma outra abordagem da polícia. O crime aconteceu na última terça-feira (30). O assassino invadiu a casa onde José Edivaldo, de 77 anos, morava e matou o idoso a golpes de faca. A filha da vítima, Alessandra dos Anjos Souza, de 35 anos, também foi atacada e está internada. O alvo seria a ex-mulher de Ezequiel, que mora nos fundos do terreno das vítimas e não estava em casa no momento do crime.

