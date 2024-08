Homem que escapou do acidente aéreo, em São Paulo, recebe homenagem em Araruama Aclr|Do canal Record Interior RJ no YouTube 13/08/2024 - 15h12 (Atualizado em 14/08/2024 - 01h54 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Nossa equipe de reportagem conversou com Adriano de Assis, coordenador de TI do Hospital Roberto Chabo, que não embarcou no avião que caiu na última sexta (09), em São Paulo. Amigos e familiares realizaram uma surpresa pra comemorar a volta ao trabalho.

#rjrecord #alexandretadeu #recordtvinteriorrj

#credibilidade #informacao #telejornalismo #noticia #entrevista #avião #homenagem #araruama #livramento

https://www.instagram.com/recordtvinteriorrj

Publicidade

https://www.facebook.com/recordtvinteriorrj

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.