Homem que atropelou e matou ex-mulher tem prisão preventiva decretada pela Justiça, em Franca Aclr|Do canal Record Interior SP no YouTube 02/12/2024 - 14h50 (Atualizado em 03/12/2024 - 01h50 )

Foi enterrado neste domingo (1º), em São Joaquim da Barra, o corpo da Amanda Araújo, de 27 anos, morta após ser atropelada pelo ex-marido na última sexta (29), no Jardim Paulistano, em Franca. O autor do crime, James Cristian, de 46 anos, foi preso após fugir do local do crime e tentar roubar o carro de uma mulher. À Polícia, James confessou o feminicídio e contou a motivação para a família: uma suposta traição de Amanda. Nas imagens gravadas por uma câmera de segurança, é possível ver Amanda caminhando pela rua; ao chegar no cruzamento, é atingida pelo carro, que desceu em alta velocidade. O impacto foi tão forte que arrastou o corpo da vítima e arrancou uma árvore.

