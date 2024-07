Homem procurado por perseguir e ameaçar ex-companheira em Uberlândia é preso em Campo Grande Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 17/07/2024 - 16h20 (Atualizado em 18/07/2024 - 01h41 ) ‌



Um homem acusado de perseguir e ameaçar sua ex-companheira em Uberlândia foi preso em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, após um trabalho conjunto da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO) de Minas Gerais e Mato Grosso do Sul.

Ele era foragido pelos crimes de estelionato, dano, descumprimento de medida protetiva, stalking e ameaça. A vítima havia registrado um boletim de ocorrência e solicitado medidas protetivas contra o ex-companheiro, que as violou e continuou a persegui-la e ameaçá-la.

Através de um trabalho de inteligência e troca de informações, as forças de segurança localizaram e capturaram o foragido em Campo Grande. Ele foi detido e conduzido ao sistema prisional do estado, onde ficará à disposição da Justiça para responder pelos crimes que lhe são imputados.

A prisão do homem demonstra a efetividade do trabalho conjunto entre as forças de segurança dos diferentes estados, combatendo crimes e garantindo a segurança da população. A FICCO, composta por policiais civis, militares e federais, tem como objetivo principal combater o crime organizado de forma integrada e eficaz.

