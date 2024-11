Homem preso por suspeita de matar a própria mãe, no dia do aniversário dela Aclr|Do canal Record Interior RJ no YouTube 19/11/2024 - 14h17 (Atualizado em 21/11/2024 - 01h21 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Um homem de 34 anos, foi preso por suspeita de matar a própria mãe por asfixia. O crime aconteceu no condomínio onde a vítima morava, na Barra da Tijuca. Detalhe: ela foi morte no dia do aniversário.

#rjrecord #alexandretadeu #recordtvinteriorrj #noticia

#credibilidade #informacao #telejornalismo #entrevista #camposdosgoytacazes #campista #barradatijuca #mãe #denuncia #investigação

https://www.instagram.com/recordtvinteriorrj

‌



https://www.facebook.com/recordtvinteriorrj

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.