Homem preso com galão de gasolina é investigado por incêndios a ônibus em Uberlândia

Na tarde de hoje, foi ouvido pela Polícia Civil o homem de 48 anos preso pela Polícia Militar em Uberlândia, no bairro Morumbi, após ser flagrado com um galão de gasolina e um isqueiro. O suspeito negou envolvimento nos recentes incêndios a ônibus na cidade, mas acabou preso após entrar em contradição diversas vezes durante a abordagem. Segundo a polícia, ele chegou a afirmar que trocaria o material por drogas, o que não convenceu os agentes.

A suspeita é de que o galão de gasolina seria utilizado em um novo ataque a ônibus. O homem foi autuado em flagrante por transportar produto químico perigoso sem a devida certificação, crime que pode resultar em pena de um a quatro anos de prisão, além de multa. Ele alegou que o combustível seria para abastecer um veículo no bairro Alvorada, mas não conseguiu comprovar a existência do carro ou do suposto amigo que teria fornecido a gasolina.

Além dele, outros dois homens foram presos no bairro Santa Rosa, suspeitos de envolvimento nos incêndios e de ligação com um homicídio ocorrido em Uberlândia. Eles foram localizados na segunda-feira, após um incêndio no mesmo bairro. Segundo a Polícia Militar, os suspeitos também podem ter conexão com a morte de uma mulher cujo corpo foi encontrado em um terreno baldio no bairro Nossa Senhora das Graças. As investigações seguem em andamento.

