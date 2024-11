Homem preso com arsenal em SP é investigado por participar de ataque a carro-forte em Franca Aclr|Do canal Record Interior SP no YouTube 29/10/2024 - 09h05 (Atualizado em 30/10/2024 - 01h28 ) twitter

A Polícia Civil de São Paulo prendeu na última quarta-feira (24) um homem com um arsenal numa casa no bairro do Limão, na Zona Norte da capital. Ricardo Marques Trovão Lafaeff, de 45 anos, é irmão de Roberto Marques Trovão Lafaeff, e ambos são investigados por participação no ataque a um carro-forte em setembro, em Franca. Ricardo era foragido da Justiça, acusado de cometer em 2009, duplo homicídio contra policiais militares. Durante operação da Polícia Civil no imóvel foram apreendidos três fuzis, uma submetralhadora, duas pistolas, cerca de mil munições, carregadores de armas, coletes à prova de balas, toucas balaclava e porções de drogas. Os policiais encontraram dois mapas da região da Praia Grande, litoral do estado; a Polícia Civil acredita que o material seria usado em ações na cidade.

*Reportagem exibida em 28/10/2024.

