Homem preso após assaltar loja e trancar funcionários no banheiro no Planalto Norte

Um homem foi preso no Planalto Norte de Santa Catarina após cometer um assalto a uma loja e trancar os funcionários no banheiro durante a ação. O crime ocorreu na manhã desta quinta-feira e mobilizou as equipes da Polícia Militar, que rapidamente localizaram o suspeito após denúncias. O assaltante, além de roubar dinheiro e mercadorias, tentou escapar, mas foi capturado ainda nas proximidades do local. Os funcionários, que foram trancados no banheiro, não sofreram ferimentos. O caso será investigado pelas autoridades, e o suspeito permanece sob custódia policial.

