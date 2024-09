Homem põe fogo em mercadinho, mas acaba atingido pelas chamas Aclr|Do canal Fala Brasil no YouTube 31/08/2024 - 11h05 (Atualizado em 01/09/2024 - 01h21 ) ‌



Dois homens entraram em um minimercado em Manchester, Inglaterra, com galões de combustível. Eles despejaram o líquido inflamável no local e acionaram um isqueiro. As chamas se espalharam rapidamente e um dos homens foi atingido pelo fogo enquanto tentava escapar. O estabelecimento estava funcionando normalmente no momento do incidente. O proprietário do mercado afirmou não saber a motivação dos atos da dupla.

