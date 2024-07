Homem perseguia e ameaçava a ex de morte: guardava faca com nome dela gravado na lâmina Aclr|Do canal Tribuna do Povo Joinville no YouTube 19/07/2024 - 14h52 (Atualizado em 20/07/2024 - 01h44 ) ‌



Confira imagens inéditas da prisão de um homem em Joinville por violência contra a mulher. Ele teria perseguido e ameaçado a ex-companheira de morte. Durante as investigações, um detalhe chamou a atenção das autoridades: o homem possuía uma faca com o nome da mulher gravado na lâmina, evidenciando a premeditação das ameaças. Essa prisão reforça a importância das denúncias e do combate à violência doméstica. Acompanhe as imagens e os detalhes dessa operação que busca proteger as vítimas e punir os agressores.

