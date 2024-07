Aclr |Do canal Fala Brasil no YouTube

Homem perde controle de parapente e cai no mar no Rio de Janeiro

Um homem perdeu o controle de um parapente durante um voo na praia do Vidigal, no Rio de Janeiro. Testemunhas gravaram o momento em que ele caiu no mar próximo às pedras. O Corpo de Bombeiros foi acionado e realizou o resgate com sucesso. O homem sofreu apenas machucados leves e se recusou a ser levado ao hospital, e foi liberado na praia pelos bombeiros.

