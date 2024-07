Homem natural de Garuva que estava foragido da justiça é preso pela polícia internacional na Espanha Aclr|Do canal Tribuna do Povo Joinville no YouTube 19/07/2024 - 14h57 (Atualizado em 20/07/2024 - 01h44 ) ‌



Uma notícia internacional ganha destaque na Tribuna do Povo: um homem foragido da justiça de Garuva foi preso na Espanha. Após uma intensa busca e cooperação internacional, as autoridades conseguiram capturar o indivíduo que estava fugindo da justiça brasileira. Este caso ressalta a importância da colaboração entre as polícias de diferentes países no combate ao crime. Acompanhe a reportagem completa na tela da NDTV para mais detalhes sobre essa operação bem-sucedida que levou à prisão do foragido.

