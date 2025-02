Homem não chora? Bancada comenta recepção de Neymar pela torcida do Santos na Vila Belmiro Aclr|Do canal R7 ESPORTES no YouTube 03/02/2025 - 23h13 (Atualizado em 12/02/2025 - 01h18 ) twitter

Neymar retornou à Vila Belmiro, onde foi calorosamente recebido por torcedores em um evento que contou com apresentações de diversos artistas. O jogador se emocionou ao entrar em campo e foi ovacionado na Vila Belmiro. Durante entrevista coletiva o atleta refletiu sobre suas escolhas profissionais. A bancada do Joga Nas 11 analisou os detalhes do evento da semana!

