Homem morto a tiros em loja de veículos havia deixado o negócio dias antes do crime, em Franca Aclr|Do canal Record Interior SP no YouTube 05/11/2024 - 09h15 (Atualizado em 06/11/2024 - 01h37 )

Foram divulgadas imagens de câmeras de segurança que mostram o momento em que o vendedor de carros Roberto Eduardo da Mata Júnior, de 34 anos é executado dentro de uma loja de veículos, nesta segunda (4), na Avenida Presidente Vargas, em Franca. Os atiradores chegam em uma picape e se passam por clientes; um deles desce do veículo vai até loja e cumprimenta Roberto, que fala ao celular. Assim que entra no estacionamento, um dos criminosos saca uma arma e dispara na direção do vendedor; o outro criminoso também efetua vários disparos contra Roberto. A Polícia Civil já está com as imagens e tenta identificar os autores mas, até o momento, ninguém foi preso.

*Reportagem exibida em 04/11/2024.

