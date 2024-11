Homem morre esmagado por silo durante conserto na cidade de Abelardo Luz Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 04/11/2024 - 08h38 (Atualizado em 05/11/2024 - 01h25 ) twitter

Um trágico acidente em Abelardo Luz, no oeste de Santa Catarina, resultou na morte de um homem, que foi esmagado por um silo de grãos enquanto realizava consertos na estrutura. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a vítima estava trabalhando no reservatório quando um cabo se rompeu, levando ao desabamento do silo sobre ele. Infelizmente, o trabalhador não sobreviveu ao acidente. Além disso, outras duas pessoas que estavam no local também ficaram feridas e foram levadas ao hospital antes da chegada dos bombeiros. O incidente levanta preocupações sobre a segurança nas operações em silos e a importância de seguir procedimentos adequados durante reparos.

